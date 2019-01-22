Скончалась самая пожилая чешка

Антон Каймаков
22-01-2019
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В воскресенье скончалась Кветослава Граношова – самая пожилая чешская гражданка, которая в субботу 26 января отметила бы свое 109-летие. СМИ об этом сообщил Ондржей Шрамек, пресс-секретарь столичного района Прага 6. Пани Граношова жила в районном доме престарелых.

Самой пожилой чешской гражданкой ныне стала Мария Шварцова из Брно, которая 30 января отпразднует свой 109-й день рождения. По декабрьским данным 2018 года Управления социального обеспечения, самый пожилой чех жил в Южной Моравии и ему 106 лет. Всего в Чешской Республике к концу 2018 года проживало 438 человек, которым исполнилось 100 и более лет.

 
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