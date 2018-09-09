Сколько стоят выборы?

Политические партии ЧР активно развернули предвыборную кампанию. Чаще всего обещания касаются социальных льгот, улучшения инфраструктуры, снижения цен на жилье и т.п.

На предвыборную агитацию в регионах будут потрачены немалые суммы из бюджета партий: в среднем около нескольких сотен тысяч крон. В столице, по традиции, расходы будут выше, они могут достигнуть нескольких миллионов. Согласно предварительным данным, движение ANO потратит на кампанию в Праге 20 миллионов крон.