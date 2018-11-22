Škoda зарегистрировала название нового кроссовера – Kosmiq

Чешский автогигант Škoda Auto зарегистрировал в патентом ведомстве ЧР новое наименование Kosmiq. По информации ряда СМИ, его получит новый компактный кроссовер – точнее, товарная версия концепт-кара Vision X, представленного в марте на автосалоне в Женеве.

Предполагается, что в модельном ряду чешского бренда автомобиль займет место ниже Karoq и Kodiaq. Компактный кроссовер построят на платформе MQB A0. Гамма моторов вседорожника будет состоять из уже известных по другим моделям концерна Volkswagen бензиновых турбомоторов TSI и дизелей TDI. Премьера новинки состоится в начале следующего года.