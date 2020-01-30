Škoda Transportation поставит составы для подземки Варшавы

Крупнейший чешский машиностроительный завод Škoda Transportation в четверг заключил контракт на поставку для метрополитена Варшавы 45 составов, состоящих из шести вагонов. Общая стоимость заказа может достичь 8 миллиардов крон (313,7 млн евро), сообщили в четверг представители Škoda Transportation в пресс-релизе.
Составной частью заказа являются поставки запчастей, симулятора, предоставление расширенной гарантии и обучение персонала.
«Этих результатов мы ждали более двух лет. Нам удалось упрочить наше положение на важном рынке, на который мы поставили трамваи во Вроцлав, а также оборудование для троллейбусов и трамваев в транспортном парке Люблина и Кракова», - отметил председатель правления и гендиректор группы Škoda Transportation Петр Брзезина.
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