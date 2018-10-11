Škoda Transportation договорилась о поставках трамваев в Германию

Škoda Transportation представила новую модель трамвая ForCity Smart, предназначенного специально для немецкого рынка. Третья по величине транспортная компания в Германии Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) будет эксплуатировать по меньшей мере 80 трамваев данной модели на маршрутах между Мангеймом, Людвигсхафеном и Гейдельбергом в трех землях, а именно в Баден-Вюртемберге, Гессене и Рейнланд-Пфальце. Об этом информационному агентству ČTK сообщил председатель совета директоров Škoda Transportation Петр Бржезина.

Контракт предусматривает поставку еще 34 трамваев ForCity Smart. Общая стоимость поставок, включая опционы, составляет почти 10 млрд крон (около 380 млн евро). Ожидается, что первый чешский трамвай начнет работу в январе 2021 года, последний в 2027 году. Заключенный контракт является крупнейший экспортным контрактом на поставку трамваев в истории Škoda Transportation.