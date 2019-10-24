Škoda стала лидером по приросту продаж в России

Чешская марка Škoda продемонстрировала лучшие показатели прироста среди ведущих автомобильных компаний в России. За первые 9 месяцев текущего года компании удалось увеличить реализацию новых автомобилей в РФ на 7% (до 61,4 тыс. единиц), что является самым высоким показателем среди ведущих компаний российского авторынка.
По итогам сентября мировые продажи Škoda выросли на 7,5%, до 102 тыс. единиц. Всего за первые три квартала 2019 года в мире было реализовано 913,7 тыс. автомобилей.
Ярослав Сейферт: «К миллионам стихов на свете я добавил лишь несколько строк»
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну