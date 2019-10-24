Архив передач

Škoda стала лидером по приросту продаж в России

Тимур Кашапов
24-10-2019
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Чешская марка Škoda продемонстрировала лучшие показатели прироста среди ведущих автомобильных компаний в России. За первые 9 месяцев текущего года компании удалось увеличить реализацию новых автомобилей в РФ на 7% (до 61,4 тыс. единиц), что является самым высоким показателем среди ведущих компаний российского авторынка.

По итогам сентября мировые продажи Škoda выросли на 7,5%, до 102 тыс. единиц. Всего за первые три квартала 2019 года в мире было реализовано 913,7 тыс. автомобилей.

 
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