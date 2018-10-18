Škoda представило название новой модели

Компания Škoda анонсировала премьеру нового хэтчбека. Модель, построенная на платформе Volkswagen Polo, которая придет на смену Rapid Spaceback и Fabia Combi, получит название Scala, что в переводе с латинского переводится как «лестница».

Председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер отметил, что автомобиль гольф-класса сможет поднять бренд на новую высоту. «С новой Skoda Scala мы открываем очередную главу в истории компакт-класса. Это совершенно новая разработка, которая задает новые стандарты технологичности, безопасности и дизайна», - сказал Майер.