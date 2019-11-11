Архив передач

Škoda представила интерьер модели Octavia нового поколения

Тимур Кашапов
11-11-2019
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Компания Škoda опубликовала видео-тизер интерьера модели Octavia четвертого поколения. Ролик размещен на официальном канале автопроизводителя в YouTube.

В сообщении пресс-службы бренда отмечается, что модель получит новую переднюю панель, электронную приборную доску, многоуровневую мультимедийную систему и двухспицевый мультируль. Рычаг переключения передач в версии с «механикой» останется привычным, а для «автомата» дизайнеры позаимствовали у нового Volkswagen Golf компактный джойстик. Презентация новой Octavia состоится 11 ноября в Праге.

 
 
 
 
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