Škoda представила интерьер модели Octavia нового поколения

Компания Škoda опубликовала видео-тизер интерьера модели Octavia четвертого поколения. Ролик размещен на официальном канале автопроизводителя в YouTube.

В сообщении пресс-службы бренда отмечается, что модель получит новую переднюю панель, электронную приборную доску, многоуровневую мультимедийную систему и двухспицевый мультируль. Рычаг переключения передач в версии с «механикой» останется привычным, а для «автомата» дизайнеры позаимствовали у нового Volkswagen Golf компактный джойстик. Презентация новой Octavia состоится 11 ноября в Праге.