Škoda опубликовала эскизы электромобиля

Škoda, крупнейший производитель автомобилей в Чехии, опубликовала первые эскизы концептуального электромобиля Vision iV, построенного на платформе MEB (Modular Electric Drive Kit), который будет представлен на Женевском автосалоне с 5 по 17 марта 2019 года. В развитие проекта было инвестировано более 3 млн евро.

По словам главного дизайнера бренда Оливера Стефани, Vision iV демонстрирует «захватывающие дух спортивные и в то же время эмоциональные» очертания корпуса. В Škoda пояснили, что именно такими визуальными свойствами будут отличаться все будущие электромобили компании. Первый электромобиль поступит в производство уже в нынешнем году, вместе с гибридной моделью Superb PHEV.