Škoda Octavia вошла в пятерку самых востребованных автомобилей в России

Тимур Кашапов
20-09-2018
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Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых востребованных марок автомобилей в России. Самыми популярными оказались Renault Logan, обладателями которого являются 654 тыс. человек и Volkswagen Polo с 430 тыс. владельцев. Третье место заняла Škoda Octavia с показателем 380,6 тыс.

Кроме того, Octavia вошла в десятку самых продаваемых машин в России по итогам первой половины 2018 года (11,9 тыс. проданных автомобилей). Еще одна модель чешского автоконцерна заняла 9 место – за первые шесть месяцев текущего года в РФ было продано 3,5 тыс. кроссоверов Kodiaq.

 
 
 
 
 
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