Škoda назвала имя серийного электромобиля

Чешский автоконцерн Škoda Auto презентовал имя нового серийного электромобиля. Как сообщили представители компании на пресс-конференции, которая прошла в Праге, модель назовут Enyaq, что в переводе с ирландского означает «источник жизни».
Как сообщается, электромобиль будет производиться в формате кроссовера, на что указывает буква «Q», а буква «E» указывает на электрическую силовую установку. Ожидается, что дизайн серийного Škoda Enyaq будет сделан в стилистике концепт-кара Skoda Vision iV, который был презентован на автосалоне в Женеве в прошлом году.
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