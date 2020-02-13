Архив передач

Škoda назвала имя серийного электромобиля

Тимур Кашапов
13-02-2020
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Чешский автоконцерн Škoda Auto презентовал имя нового серийного электромобиля. Как сообщили представители компании на пресс-конференции, которая прошла в Праге, модель назовут Enyaq, что в переводе с ирландского означает «источник жизни».

Как сообщается, электромобиль будет производиться в формате кроссовера, на что указывает буква «Q», а буква «E» указывает на электрическую силовую установку. Ожидается, что дизайн серийного Škoda Enyaq будет сделан в стилистике концепт-кара Skoda Vision iV, который был презентован на автосалоне в Женеве в прошлом году.

 
 
 
 
 
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