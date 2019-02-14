Škoda JS оказалась замешана в коррупционном скандале на Украине

В Шевченковском суде Киева состоялось заседание по делу экс-депутата Николая Мартыненко от «Народного Фронта», которого обвинение считает организатором преступной схемы закупок компанией НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании Škoda JS.

По данным прокуратуры, Мартыненко и Валерию Василькову, сотруднику «Нафтогаз Украины», инкриминируется завладение денежными средствами НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов на поставку оборудования для указанного предприятия от Škoda JS и заключении и исполнении контракта между Škoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. гривен (200 млн евро). Адвокат бывшего депутата Петр Бойко отвергает обвинения прокуратуры. Следующее судебное заседание состоится 19 февраля.