Архив передач

Škoda Auto в пятницу временно останавливает производство

Эва Туречкова
17-03-2020 oбновлено
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Чешский автомобильный завод Škoda Auto в пятницу временно останавливает производство, сообщил премьер Андрей Бабиш.

Намерение закрыть все европейские производственные мощности сроком на две, три недели объявил ранее концерн Volkswagen, частью которого является и Škoda Auto. Крупнейший чешский производитель легковых автомобилей трудоустраивает более 30 тысяч человек и входит в число важнейших для отечественной экономики предприятий.

Работники предприятия будут получать 70, а позднее 75 процентов своего оклада, сообщило руководство фирмы.

 
 
 
 
 
 
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