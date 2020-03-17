Чешский автомобильный завод Škoda Auto в пятницу временно останавливает производство, сообщил премьер Андрей Бабиш.

Намерение закрыть все европейские производственные мощности сроком на две, три недели объявил ранее концерн Volkswagen, частью которого является и Škoda Auto. Крупнейший чешский производитель легковых автомобилей трудоустраивает более 30 тысяч человек и входит в число важнейших для отечественной экономики предприятий.

Работники предприятия будут получать 70, а позднее 75 процентов своего оклада, сообщило руководство фирмы.