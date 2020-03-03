Škoda Auto представит четыре модификации электрической Octavia

Škoda Auto предложит покупателям четыре модификации новой электрической модели Octavia. Самой дорогой моделью ряда спортивная модификация Octavia RS iV мощностью 245 л.с., которая будет также оснащена бензиновым двигателем 1.4 TSI. На рынке модель появится во второй половине 2020 года. Ее презентация должна была состояться на Женевском автосалоне, который был отменен организаторами из-за угрозы распространения коронавируса.

В настоящее время Škoda предлагает своим клиентам девять различных модельных рядов. В 2019 году компания продала 1,24 млн автомобилей по всему миру.