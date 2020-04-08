Архив передач

Škoda Auto откроет производство не ранее 27 апреля

Эва Туречкова
08-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Автомобильный завод Škoda Auto принял решение не восстанавливать производство раньше, чем 27 апреля текущего года, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу завода.

О намерении закрыть все европейские производственные мощности сроком на две, три недели заявил в середине марта концерн Volkswagen, частью которого является и Škoda Auto. Согласно более ранним высказываниям руководства компании, работники предприятия в настоящее время получают 75 процентов своего оклада.

Крупнейший чешский производитель легковых автомобилей трудоустраивает более 30 тысяч человек и входит в число важнейших для отечественной экономики предприятий.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 