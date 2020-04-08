Škoda Auto откроет производство не ранее 27 апреля

Автомобильный завод Škoda Auto принял решение не восстанавливать производство раньше, чем 27 апреля текущего года, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу завода.

О намерении закрыть все европейские производственные мощности сроком на две, три недели заявил в середине марта концерн Volkswagen, частью которого является и Škoda Auto. Согласно более ранним высказываниям руководства компании, работники предприятия в настоящее время получают 75 процентов своего оклада.

Крупнейший чешский производитель легковых автомобилей трудоустраивает более 30 тысяч человек и входит в число важнейших для отечественной экономики предприятий.