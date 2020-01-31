Škoda Auto DigiLab открыла филиал в Индии

Компания Škoda Auto DigiLab открыла в индийском городе Пуне свой четвертый филиал. Другие три работают в Праге, Тель-Авиве и Пекине. Škoda Auto DigiLab India займется разработкой цифровых и мобильных решений для Škoda Auto Volkswagen India. Обе компании входят в концепцию India 2.0, в которую автомобильный завод Volkswagen вложил инвестиции в размере миллиарда евро.

«Индия держит первенство в области разработок и инноваций. Средний возраст населения страны в 2025 г. составит 29 лет. Большинство наших индийских заказчиков выросло в эпоху умных телефонов, и рассчитывает на идеальные мобильные услуги в автомобилях и бесперебойное подключение к Сети», - сообщил председатель совета директоров Škoda Auto Bernhard Maier.