Скидки принесли рост пассажиропотока

Антон Каймаков
09-01-2019
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На 4% увеличилось количество пассажиров, путешествующих по Чехии в поездах компании «Чешские железные дороги». Осенью 2017 года фирма ввела новые скидки в объеме 75% от стоимости проезда для студентов до 26 лет и пенсионеров с 65 лет, что и подтолкнуло к росту пассажиропотока, считают аналитики компании. Подобными результатами могут похвалиться и некоторые другие перевозчики, например, «RegioJet» и «Arriva».

Стимулом для внедрения скидок стала государственная дотационная программа. За первые два месяца действия скидок из государственной казны автобусные и железнодорожные компании получили компенсации на сумму 975 миллионов крон (37,5 миллиона евро).

 
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