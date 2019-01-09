Скидки принесли рост пассажиропотока

На 4% увеличилось количество пассажиров, путешествующих по Чехии в поездах компании «Чешские железные дороги». Осенью 2017 года фирма ввела новые скидки в объеме 75% от стоимости проезда для студентов до 26 лет и пенсионеров с 65 лет, что и подтолкнуло к росту пассажиропотока, считают аналитики компании. Подобными результатами могут похвалиться и некоторые другие перевозчики, например, «RegioJet» и «Arriva».

Стимулом для внедрения скидок стала государственная дотационная программа. За первые два месяца действия скидок из государственной казны автобусные и железнодорожные компании получили компенсации на сумму 975 миллионов крон (37,5 миллиона евро).