Скауты привезли в Чехию Вифлеемский огонь

Антон Каймаков
16-12-2018
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В канун Рождества скауты вновь привезли в Чешскую Республику Вифлеемский огонь, символ мира и единения людей. В пражском соборе святого Вита Вифлеемский огонь от скаутов принял и зажег рождественскую лампаду новый апостольский нунций в Чехии Charles Daniel Balvo.

В этот раз Вифлеемский огонь был привезен в Чешскую Республику не из Вены, как это происходило в прошлом, а из Линца.

Традиция привозить в страну огонь, зажженный от лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, появилась в Австрии в 1986 году. Чешские скауты переняли традицию в 1989 году.

 
 
 
 
 
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