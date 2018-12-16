Скауты привезли в Чехию Вифлеемский огонь

В канун Рождества скауты вновь привезли в Чешскую Республику Вифлеемский огонь, символ мира и единения людей. В пражском соборе святого Вита Вифлеемский огонь от скаутов принял и зажег рождественскую лампаду новый апостольский нунций в Чехии Charles Daniel Balvo.

В этот раз Вифлеемский огонь был привезен в Чешскую Республику не из Вены, как это происходило в прошлом, а из Линца.

Традиция привозить в страну огонь, зажженный от лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, появилась в Австрии в 1986 году. Чешские скауты переняли традицию в 1989 году.