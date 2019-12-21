Архив передач

Скауты дарят Вифлеемский огонь

Антон Каймаков
21-12-2019
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Во всех уголках Чехии ныне горят лампады с Вифлеемским огнем, ставшим современным символом Рождества. О том, чтобы огонь, зажженный в месте рождения Христа, оказался в Чехии, как и в предыдущие годы позаботились скауты.

Традиция привозить в страну огонь, зажженный от лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, появилась в Австрии в 1986 году. Чешские скауты переняли ее в 1989 году и с тех пор каждый год в канун Рождества отправляются за священным пламенем надежды именно в Вену, а потом развозят его по своей стране.

 
 
 
 
 
 
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