Скандал с сыном Андрея Бабиша не сказался на популярности партии ANO у избирателей

Катерина Айзпурвит
02-12-2018
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Согласно данным опроса, проведенного агентством Kantar CZ по заказу Чешского телевидения, с октября по ноябрь поддержка со стороны избирателей движения ANO, возглавляемого премьер-министром Бабишем, выросла с 27% до 32,5%. Таким образом, репортаж сайта Seznam, в котором Андрей Бабиш-младший обвиняет своего отца в насильственной отправке в Крым с целью отстранить его от следствия по злоупотреблению евросубсидиями, не повлиял на мнение электората партии.

Одновременно, согласно анализу, укрепили свое положение и оппозиционные партии. «Пиратов» поддерживает 19%, гражданских демократов (ODS) – 16%. Остальные партии в ноябре существенно отстали от лидеров: компартия – 6%, SPD и STAN — 5,5%.

 
 
 
 
 
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