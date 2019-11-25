Система взимания дорожных пошлин готова к эксплуатации

Новая система взимания дорожной пошлины СzechToll готова, заявили в понедельник представители государственной Дирекции автодорог и магистралей. Разработчиком системы стоимостью в 2,3 миллиарда крон является консорциум CzechToll, состоящий из компаний группы PPF Петера Келлнера и словацкой фирмы SkyToll. Начало эксплуатации запланировано на начало декабря, договор с CzechToll подписан на десять лет.

Напомним, что все владельцы транспортных средств, планирующие использовать чешские автомагистрали – за исключением водителей легковых автомобилей - обязаны к началу декабря зарегистрировать свои автомобили и оснастить их специальными электронными устройствами, позволяющими начислять пошлину в автоматическом режиме через спутниковую систему слежения.