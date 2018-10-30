Система медицинского страхования вновь оказалась в дефиците

Чешская система обязательного медицинского страхования в первом полугодии 2018-го оказалась вновь в дефиците. Нехватка выражается суммой в объеме 200 миллионов крон (около 8 миллионов евро). Данные опубликовало Чешское статистическое управление. Последний раз недостаток средств в системе наблюдалась в 2009 году. В первом полугодии 2017, например, страховой бюджет мог похвалиться излишками в объеме 1,23 миллиарда крон (48 миллионов евро).

Средства системы медицинского страхования используются для оплаты лечения пациентов, выплаты средств по больничным листам, декретное пособие, а также и «отцовский» отпуск по уходу за ребенком.