Система дотаций изменится

В будущем государственные дотации на социальные услуги и социальную помощь, возможно, будут предоставляться на три года, а не на один и перейдут в категорию обязательных расходов, гарантированных законом. Об этом сообщила министр труда и социальных вопросов Яна Малачова. По данным Чешского информационного агентства (ČTK), новелла закона сможет также устанавливать, сколько средств на социальные услуги должны будут выделять регионы, а сколько муниципалитеты и государство.

Работники министерства труда ознакомили представителей регионов с отдельными пунктами, которые предположительно войдут в новеллу. Как подчеркнула Яна Малачова, это пока только первые предложения, и она ждет дискуссии с представителями местных властей, а не представляет им готовый закон.