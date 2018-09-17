Синтетический каннабиноид, появившийся в Моравско-Силезском крае, стал причиной второго летального исхода

Синтетический каннабиноид, который распространяется в Моравско-Силезском крае, стал причиной гибели второго человека. Экспертиза показала, что именно этот опасный наркотик привел к гибели 45-летнего мужчины, скончавшегося 10 сентября в районе Опавы. Ранее он уже был госпитализирован с признаками отравления, однако принял наркотик вторично, что завершилось летальным исходом.

Ранее от препарата в Остраве погиб 32-летний бездомный, который употреблял наркотик вместе с алкоголем. Отравление этим каннабиноидом было выявлено у 23 жертв интоксикации. Семерым подозреваемым предъявлены обвинения в распространении опасного для жизни наркотического вещества.