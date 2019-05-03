Синоптики: в горных районах страны выпадет снег

В предстоящие выходные в горных районах страны ожидается снегопад, предупреждают синоптики. В субботу днем температура воздуха не превысит 8 – 12 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье опустится до 3 градусов. До середины мая в Чехии будет стоять переменная, преимущественно дождливая погода. Потепление можно ожидать лишь во второй половине месяца.
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