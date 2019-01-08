Синоптики: в горных районах страны возможны нарушения автомобильного сообщения

Эва Туречкова
08-01-2019
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В Чехии ожидают сильный ветер и снег. Синоптики распространили экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на всей территории Чехии, связанных с нарушением автомобильного сообщения и возникновением снежных заносов на дорогах.

Из-за неблагоприятных погодных условий для грузового транспорта перекрыта дорога из Танвальда в Гаррахов, по направлению к границе с Польшей.

Названы и другие особо проблемные участки дорог – шоссе № 1 от Гумпольца до Йиглавы, далее дороги в районе Бланенска и части Брненского региона. Предупреждение действует до среды.

 
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