Синоптики: в горных районах страны возможны нарушения автомобильного сообщения

В Чехии ожидают сильный ветер и снег. Синоптики распространили экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на всей территории Чехии, связанных с нарушением автомобильного сообщения и возникновением снежных заносов на дорогах.

Из-за неблагоприятных погодных условий для грузового транспорта перекрыта дорога из Танвальда в Гаррахов, по направлению к границе с Польшей.

Названы и другие особо проблемные участки дорог – шоссе № 1 от Гумпольца до Йиглавы, далее дороги в районе Бланенска и части Брненского региона. Предупреждение действует до среды.