Архив передач

Сильный ветер лишил электричества 30 тысяч семей

Эва Туречкова
30-09-2019
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В результате сильных порывов ветра, наблюдаемых с ночи на понедельник на всей территории Чехии, более 30 тысяч домашних хозяйств лишились поставок электроэнергии. Наибольшие проблемы зафиксированы в Центральной и Южной Чехии. Скорость ветра на вершине горы Снежка ночью достигала 157 км/ч, в Праге - 68 км/ч.

По сообщениям синоптиков, в течения понедельника ветер должен еще усилиться.

Из-за попадавших деревьев в некоторых регионах страны прервано железнодорожное сообщение.

 
 
 
 
 
 
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