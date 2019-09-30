Сильный ветер лишил электричества 30 тысяч семей

В результате сильных порывов ветра, наблюдаемых с ночи на понедельник на всей территории Чехии, более 30 тысяч домашних хозяйств лишились поставок электроэнергии. Наибольшие проблемы зафиксированы в Центральной и Южной Чехии. Скорость ветра на вершине горы Снежка ночью достигала 157 км/ч, в Праге - 68 км/ч.

По сообщениям синоптиков, в течения понедельника ветер должен еще усилиться.

Из-за попадавших деревьев в некоторых регионах страны прервано железнодорожное сообщение.