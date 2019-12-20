Швейцария выдвинула обвинения против бывших украинских политиков, связанных с чешской компанией Škoda JS

Швейцарская прокуратура выдвинула обвинения в отмывании денег в отношении двух бывших украинских политиков. По данным следствия, они причастны к крупной коррупционной афере, в которую вовлечен чешский холдинг Škoda JS.

Среди фигурантов дела – Николай Мартыненко, ранее возглавлявший в Верховной раде фракцию «Наша Украина - Народная самооборона». Имя второго подозреваемого швейцарские органы не сообщают. Подозреваем предъявлены обвинения в отмывании 2,8 млн евро, которые через Швейцарию были переведены на компанию, зарегистрированную в Панаме. Следствие считает, что Мартыненко за взятку выступил посредником между чешской компанией и украинским «Энергоатомом». Экс-депутат обвинения отрицает.

Как сообщает Tribune de Genève, следствие по делу ведется в Швейцарии в 2013 года. По данным издания, афера касалась контракта на поставку ядерного оборудования без проведения тендера. «Škoda JS, зарегистрированная в Чехии, по данным следствия, заплатила в Швейцарии процент за получение контракта». Газета также напоминает, что эти взятки являются предметом судебного разбирательства в Чехии и Украине, а обвинения Швейцария выдвинула на основании взаимной правовой поддержке между тремя странами. В прошлом месяце Škoda JS подписала с компанией NAEK Energoatom договор о поставках для украинских АЭС на сумму в размере почти 27 млн евро.