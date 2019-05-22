Швагр: российская нефть начнет поступать в Чехию на следующей неделе

Эва Туречкова
22-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чистая нефть из России начнет поступать на территорию Чехии не позднее следующей недели, заявил в среду Павел Швагр, председатель Управления государственным материальным резервом.

Напомним, что сбой в поставках произошел в конце апреля после того, как выяснилось, что по нефтепроводу «Дружба» подается сырье, загрязненное хлорорганическими соединениями. Государства Центральной и Восточной Европы в реакции на происходящее от поставок нефти отказались.

Единственный НПЗ Чехии, который работает на российской нефти, расположен в г. Литвинов. В настоящее время завод использует нефть из государственных резервов.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31