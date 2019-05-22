Швагр: российская нефть начнет поступать в Чехию на следующей неделе

Чистая нефть из России начнет поступать на территорию Чехии не позднее следующей недели, заявил в среду Павел Швагр, председатель Управления государственным материальным резервом.

Напомним, что сбой в поставках произошел в конце апреля после того, как выяснилось, что по нефтепроводу «Дружба» подается сырье, загрязненное хлорорганическими соединениями. Государства Центральной и Восточной Европы в реакции на происходящее от поставок нефти отказались.

Единственный НПЗ Чехии, который работает на российской нефти, расположен в г. Литвинов. В настоящее время завод использует нефть из государственных резервов.