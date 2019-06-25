Швагр: повторный анализ загрязнения нефти не показал

Повторный анализ партии российской нефти, предназначенной для чешской компании Unipetrol, показал, что концентрация хлороорганических соединений не превысила установленную норму, сообщил Павел Швагр, глава чешского Управления государственным материальным резервом. Чешская компания Unipetrol, таким образом, во вторник возобновит поставки сырья на свой НПЗ. Напомним, что первая проба, взятая на украинско-словацкой границе, показала концентрацию хлороорганических веществ в разы превышающую норму, в результате чего Unipetrol принял решение временно отказаться от поставок нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».