Шумиха вокруг электронных виньеток: отстранения министра транспорта и заявление в полицию

Контракт на создание IT-системы для электронных виньеток будет расторгнут. Об этом сегодня сообщил вице-премьер и будущий министр транспорта Карел Гавличек (член правящего движения АNО), добавив, что начнет заниматься кадровыми вопросами в министерстве сразу же после вступления в должность в пятницу, 24 декабря.

Государственный фонд транспортной инфраструктуры первоначально подписал договор с компанией Asseco Central Europe о поставке и эксплуатации системы за 401 миллионов чешских крон. Однако из-за критики завышенной цены и несоотвия качества и мощности электронной системы, договор был расторгнут, а министр транспорта Владимир Кремлик был отстранен от должности. Премьер-министр заявил, что он планирует подать заявление в полицию о недобросовестности исполнения госзаказа.