Штраф за «скручивание» счетчика пробега автомобиля – 20 тысяч евро

Антон Каймаков
06-10-2018
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Штраф размером до 500 тысяч чешских крон, что по актуальному курсу составляет почти двадцать тысяч евро, составляет с 1 октября 2018 года в Чехии штраф за преднамеренное «скручивание» показаний счетчика пробега автомобиля. В случае выявления незаконного вмешательства, хозяин машины уже не получит подтверждения о прохождении его транспортным средством обязательного техосмотра и водитель лишится права выезжать с ним на дорогу. Актуальные показатели счетчика сравниваются с данными предыдущего осмотра и реальным техническим состоянием автомобиля. Важную роль будут играть подтверждения о замене счетчиков общего пробега машин.

По словам пресс-секретаря Министерства транспорта Чехии, веденная мера направлена исключительно на борьбу с мошенниками. Водители, ставшие жертвами обмана, к ответственности привлекаться не будут.

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