Штраф вместо срока – депутаты поддержали новеллу в первом чтении

Лорета Вашкова
29-05-2019
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Нижняя палата парламента ЧР поддержала в первом чтении новеллу закона, согласно которой следует декриминализировать ряд статей, касающихся более незначительных преступлений, и вместо уголовного преследования, которое завершается лишением свободы на короткий срок, обязать правонарушителей заплатить штраф. Законодательную норму еще предстоит обсудить конституционно-юридическому комитету.

В случае принятия новеллы, должны быть увеличены и сроки оплаты штрафов. В 2017 году суды Чешской Республики обязали заплатить граждан, совершивших преступления, более 8 тысяч штрафов, что составляет 14,6% всех рассматриваемых дел. Однако в Германии, например, штраф вместо срока назначают в 80% случаев, а в Венгрии таким образом решаются почти 50% всех правонарушений.

 
 
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