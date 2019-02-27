Штат чешских дипломатов пополняют специалисты по кибернетике

Чехия создает сеть дипломатов – специалистов по кибернетической безопасности. Атташе по защите информационных и коммуникационных систем являются работниками Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB).

Первые три специалиста уже пополнили штат посольств Чехии в Вашингтоне, Тель-Авиве и Брюсселе, сообщает чешское издание Lidové noviny. По опубликованным данным, в их обязанности входят, например, консультации и обмен информацией с сотрудниками иностранных спецслужб.