Штат чешских дипломатов пополняют специалисты по кибернетике

Эва Туречкова
27-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехия создает сеть дипломатов – специалистов по кибернетической безопасности. Атташе по защите информационных и коммуникационных систем являются работниками Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB).

Первые три специалиста уже пополнили штат посольств Чехии в Вашингтоне, Тель-Авиве и Брюсселе, сообщает чешское издание Lidové noviny. По опубликованным данным, в их обязанности входят, например, консультации и обмен информацией с сотрудниками иностранных спецслужб.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 