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Шлемами не пользуются 56% взрослых велосипедистов, а также 13% детей и юношества

Антон Каймаков
31-05-2020
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По данным Центра транспортных исследований города Брно, чешские велосипедисты весьма часто рискуют своим здоровьем не надевая защитные шлемы. Аналитики выяснили, что ношением шлема пренебрегают 56% взрослых и 13% несовершеннолетних, пользующихся велосипедами. Причем для детей до 18 лет использование велосипедных шлемов в Чехии является обязательным.

Специалисты обращают внимание граждан на то, что в случае столкновений или падений с двухколесного транспорта велосипедные шлемы значительно снижают риск получения травм головы. Статистика показывает, что при наличии шлемов травмы головы при ДТП получают 27% велосипедистов, в случае их неиспользования – в 55% случаев.

 
 
 
 
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