Архив передач

Школы с «перенаселенными» классами не получат министерские дотации

Антон Каймаков
30-11-2019
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Министерство образования с 2020 года перестанет начислять дотации чешским школам по числу учеников. Ведомство, таким образом, стремится воспрепятствовать дальнейшему расширению классов, так как «перенаселенность» негативно отражается на качестве обучения.

С января грядущего года чешские школы будут получать министерские дотации по количеству учителей и отработанных ими учебных часов. Согласно законодательству, в детских садах максимальное количество детей в одной группе, занимающей соответствующее нормативам помещение, может составлять 24 человека, а в школах и учебных заведениях среднего уровня – 30. Законом, однако, предусмотрено также и исключение, позволяющее расширить общее количество учащихся, находящихся в одном классе, на 4 человека.

 
 
 
 
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