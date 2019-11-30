Школы с «перенаселенными» классами не получат министерские дотации

Министерство образования с 2020 года перестанет начислять дотации чешским школам по числу учеников. Ведомство, таким образом, стремится воспрепятствовать дальнейшему расширению классов, так как «перенаселенность» негативно отражается на качестве обучения.

С января грядущего года чешские школы будут получать министерские дотации по количеству учителей и отработанных ими учебных часов. Согласно законодательству, в детских садах максимальное количество детей в одной группе, занимающей соответствующее нормативам помещение, может составлять 24 человека, а в школах и учебных заведениях среднего уровня – 30. Законом, однако, предусмотрено также и исключение, позволяющее расширить общее количество учащихся, находящихся в одном классе, на 4 человека.