Школьные профсоюзы заявили о готовности начать забастовку

Профсоюзы учителей и работников образования во вторник заявили о готовности начать забастовку после того, как не была достигнута договоренность с министром образования Робертом Плагой об увеличении зарплат.

Профсоюзы изначально требовали поднять оплату труда педагогических работников на 15 процентов, позже согласились на 10-ти процентное увеличение базового должностного оклада. Минобразования предложило единую прибавку для всех в размере 1750 крон (70 евро), а во вторник министр Плага заявил о готовности поднять указанную сумму до 2250 крон (90 евро). Минобразования также обещало предоставить школам дополнительных 1400 крон на учителя, которые выплачивались бы в качестве надбавки. Профсоюзы, однако, подобным решением не довольны и требуют существенного увеличения тарифных ставок.