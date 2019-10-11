Архив передач

Школьные профсоюзы готовы бастовать

Антон Каймаков
11-10-2019
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Профсоюзные организации чешских школ заявили о готовности провести в образовательных учреждениях однодневную забастовку. Их не устраивает, что правительство намерено осуществить сплошное увеличение тарифных зарплат на 2700 крон (104 евро). Профсоюзы считают, что рост зарплат должен быть дифференцированным, в зависимости от уровня педагога. Профсоюзы предлагают увеличить зарплаты не на 12% (2700 крон по тарифу и 900 крон на премии), а только на 10%. Рост премиальных должен быть более выразительным.

 
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