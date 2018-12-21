Школьные профсоюзы будут требовать увеличения зарплат педагогов

В начале 2019 года школьные профсоюзы намерены потребовать от правительства Чехии осуществить еще один шаг по увеличению зарплат педагогов на 15%. Напомним, что именно на столько, оклады учителей должны подняться с января грядущего года. Если профсоюзы добьются реализации своих планов, то в 2021 году брутто-зарплаты учителей могут составить уже 49 тысяч крон (около 1884 евро). Это на 3000 крон больше, чем задумано действующим кабинетом министров.

С января 2019 года оклады педагогов составят около 38 тысяч крон (1461 евро).