Школьные профсоюзы будут требовать увеличения зарплат педагогов

Антон Каймаков
21-12-2018
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В начале 2019 года школьные профсоюзы намерены потребовать от правительства Чехии осуществить еще один шаг по увеличению зарплат педагогов на 15%. Напомним, что именно на столько, оклады учителей должны подняться с января грядущего года. Если профсоюзы добьются реализации своих планов, то в 2021 году брутто-зарплаты учителей могут составить уже 49 тысяч крон (около 1884 евро). Это на 3000 крон больше, чем задумано действующим кабинетом министров.

С января 2019 года оклады педагогов составят около 38 тысяч крон (1461 евро).

 
 
 
 
 
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