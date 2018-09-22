Школьнaя инспекция обеспокоена нарастанием детской дедовщины

Как следует из последней информации Школьной инспекции Чехии, начальные школы все чаще сталкиваются с таким прискорбным явлением как детская дедовщина. В 2016/2017 учебном году в четырех школах из десяти были зарегистрированы случаи внутригрупповой агрессии.

Незначительно, но тем не менее также возрос процент тех учебных заведений, где педагоги решали случаи кибердедовщины, разного вида домогательств, совершаемых по отношению к детям посредством Интернета. В средних школах с дедовщиной встречаюстя реже, чем в начальной. Например, в 2016/2017 такие случаи были задокументированы в 27% средних школ страны.

Министерство образования с каждым годом уделяет большее внимание предупреждению этой проблемы. В рамках проекта Bezpečné klima v českých školách («Климат безопасности в чешских школах») на программы, направленные на оздоровление отношений между учениками, были между почти 170 школами распределены 10,5 млн крон.