Шествие Pilsen Pride в Пльзене прервало вмешательство десятков противников ЛГБТ

Катерина Айзпурвит
24-08-2019
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В Пльзене манифестация ЛГБТ Pilsen Pride была прервана вмешательством их противников спустя несколько минут после начала марша. Организаторы вызвали полицию, которая оттеснила протестующих с маршрута шествия и отделила группы друг от друга. Насилия удалось избежать.

Сред пятидесяти протестующих, сообщает издание MF DNES, находились активисты организации «Чешский Пльзень», которые в соцсетях призывали участвовать в акции протеста против шествия. К активистам ЛГБТ присоединились члены партии «пираты», чтобы выразить им поддержку.

 
 
 
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