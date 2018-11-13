Шесть оппозиционных партий выдвинули предложение о вотуме недоверия правительству

Шесть оппозиционных партий – гражданские демократы, «пираты», SPD, христианские демократы, ТОР-09 и STAN, обладающие 92 креслами в парламенте ЧР, выдвинули предложение о выражении вотума недоверия правительству Андрея Бабиша. По мнению оппозиции, премьер-министр препятствовал расследованию дела «Гнездо аиста» о злоупотреблении евросубсидиями. Обвинения были выдвинуты после появления в СМИ информации о том, что сын премьера, 35-летний Андрей Бабиш-младший, был насильно вывезен в Крым с целью помешать его общению со следователями.

Для объявления правительству вотума недоверия необходимы голоса 101 депутата. Председатель партии гражданских демократов Петр Фиала призвал депутатов правящих партий ANO и ЧСДП, а также голосовавших за коалицию коммунистов прекратить поддержку премьера. Андрея Бабиша оппозиция призвала вплоть до окончания расследования уйти с поста главы кабинета.

Получить объяснения премьера по вскрывшимся фактам хотят также представители оппозиционных партий в Сенате ЧР, которые поддерживают требования оппозиции в Нижней палате об уходе Андрея Бабиша с поста председателя правительства.