Шесть чешских больниц проверит действенность паллиативных бригад

Ирина Ручкина
01-06-2019
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Шесть больниц по всей Чешской Республике протестирует функционирование и стоимость паллиативных бригад, которые специализируются на уходе за умирающими пациентами. Пилотный проект начнется 1 июня и продлится 21 месяц, об этом говорится в официальном заявлении министерства здравоохранения ЧР. Часть денег на программу было получено из Европейских фондов. По мнению специалистов, такая помощь оказывает положительное влияние на качество жизни пациентов, лучше контролирует изменения в их состоянии, а также оказывает помощь их родным и близким. Кроме того, этот вид помощи часто продлевает жизнь пациентам.

В проекте примут участие три пражские больницы и три региональные - больницы города Оломоуц, Усти-над-Лабем и в Йиглаве. Кроме врачей-специалистов в паллиативные бригады входит также медсестра, социальный работник и психолог или психиатр.

 
 
 
 
 
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