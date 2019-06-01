Шесть чешских больниц проверит действенность паллиативных бригад

Шесть больниц по всей Чешской Республике протестирует функционирование и стоимость паллиативных бригад, которые специализируются на уходе за умирающими пациентами. Пилотный проект начнется 1 июня и продлится 21 месяц, об этом говорится в официальном заявлении министерства здравоохранения ЧР. Часть денег на программу было получено из Европейских фондов. По мнению специалистов, такая помощь оказывает положительное влияние на качество жизни пациентов, лучше контролирует изменения в их состоянии, а также оказывает помощь их родным и близким. Кроме того, этот вид помощи часто продлевает жизнь пациентам.

В проекте примут участие три пражские больницы и три региональные - больницы города Оломоуц, Усти-над-Лабем и в Йиглаве. Кроме врачей-специалистов в паллиативные бригады входит также медсестра, социальный работник и психолог или психиатр.