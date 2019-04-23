Шесть человек погибли на дорогах Чехии за время пасхальных праздников

По данным полиции, за четыре дня пасхальных праздников, с 19 по 22 апреля, на дорогах Чехии погибло шесть человек, из которых трое управляли мотоциклами. В 2018 году за это же время погибло три участника дорожного движения.

Полиция сообщает, что в текущем году увеличилось число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, которое достигло 50 случаев. Всего за первые три дня пасхальных праздников было зарегистрировано более 700 ДТП, при которых травмы разной степени тяжести получило 230 человек.