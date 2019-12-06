Шахматист Раусис лишен титула «гроссмейстер»

Международная шахматная федерация (FIDE) наказала чешского шахматиста Игоря Раусиса за нечестное поведение во время матча запретом стартов на соревнованиях в течение шести лет после того как выяснилось, что 58-летний уроженец Украины сверял в туалете тактику игры с мобильным телефоном. Раусису, которого Федерация лишила титула «гроссмейстер», запрещено принимать участие в турнирах FIDE также в качестве тренера, судьи, капитана команды или организатора шахматных соревнований.