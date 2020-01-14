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Шанхай приостановил официальные отношения с Прагой

Лорета Вашкова
14-01-2020
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Финансовый центр Китая Шанхай приостановил официальные отношения с Прагой после того как столица Чехии подписала договор о партнерстве с тайваньским Тайбэем, сообщило во вторник агентство Reuters.

В пресс-релизе властей Шанхая указывается, что Прага совершила ошибки по целому ряду вопросов, касающемуся, например, Тайваня. "Прага вмешивается во внутреннюю политику КНР и публично выступает против принципа одного Китая. Руководство Шанхая и его народ решительно протестуют против этого", цитирует заявление властей Шанхая агентство ČTK.

В Шанхае находится Генеральное консульство Чехии. На данный момент неизвестно, что для Чехии в итоге будет означать прекращение официальных связей этого самого многоселенного китайского города с Прагой.

 
 
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