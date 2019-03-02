Съезд социал-демократов выбрал заместителей председателя партии

Съезд Чешской социал-демократической партии утвердил в должности действующего председателя Яна Гамачека, занимающего в правительстве пост вице-премьера и министра иностранных дел. Первым заместителем председателя был избран депутат, бывший мэр Брно Роман Ондерка. Четыре места заместителей председателя заняли: мэр г. Нове Место-на-Мораве Михал Шмарда, получивший наибольшее число голосов, а также министр труда Яна Малачова и депутат парламента Ондржей Веселы.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек по числу набранных голосов оказался четвертым. Ранее глава МИД заявил, что если его кандидатура на пост зампредседателя ЧСДП не получит поддержки, он сложит с себя министерские полномочия. Председатель партии Ян Гамачек, со своей стороны, сообщил, что выборы заместителя не повлияют на перестановки в правительстве и не должны определять состав кабинета. Действия Томаша Петршичека в качестве главы внешнеполитического ведомства критикует президент Милош Земан и представители компартии.

На съезде ЧСДП был также утвержден манифест, в котором партия дистанцировалась от движений «одноразового использования», обязалась бороться за сокращение рабочего времени при сохранении прежней зарплаты и повышение роли граждан при принятии политических решений.