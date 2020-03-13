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Sev.en Energy модернизирует крупнейшую угольную электростанцию в стране

Тимур Кашапов
13-03-2020
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Энергетическая группа Sev.en Energy, которая принадлежит предпринимателю Павлу Тыкачу, модернизирует угольную электростанцию «Почерады». Благодаря этому она сможет продолжить работу и после 2028 года, когда вступят в силу новые экологические нормы, принятые Еврокомиссией. Предполагается, что сумма вложений превысит «несколько миллиардов крон».

«Наша цель – превратить «Почерады» в самую современную электростанцию в Чехии», - уточнила пресс-секретарь Sev.en Energy Габриэла Саричкова Бенешова. В собственность группы электростанция перейдет в 2024 году. Правление предыдущего владельца «Почерады» – компании ČEZ – приняло решение о ее продаже в 2019 году.

 
 
 
 
 
 
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