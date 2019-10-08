Сенатская комиссия в связи с приватизацией OKD подаст жалобу против бывших министров

Комиссия Сената по расследованию приватизации горнодобывающей компании OKD в 2004 г. приняла решение подать жалобу против бывшего главы Минфина Богуслава Соботки, министра промышленности Милана Урбана, а также олигархов Зденека Бакалы и Виктора Колачека. СМИ об этом заявил глава сенатской комиссии Лукаш Черногорски.

Напомним, что 46процентный пай в компании OKD, принадлежавший государству, приобрела в 2004 году группа Karbon Invest по цене 4,1 млрд крон (164 миллиона евро). По мнению экспертов, реальная стоимость пая составляла 9,8 млрд крон.

Комиссия далее готовит иск в связи с потерей государством мажоритарного пая в OKD в 90-е годы прошлого века. В нарушении служебных полномочий обвиняются нынешний глава Торговой палаты Чехии Владимир Длоуги, Иржи Скалицки, а также тогдашний председатель Фонда национального имущества Роман Чешка.