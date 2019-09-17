Сенaторы хотят добиться для граждан права на частное владение оружием

Посредством новеллы, выдвинутой Сенатом Чехии, депутаты верхней палаты хотят узаконить право граждан на владение оружием с целью обеспечения безопасности.

Народные избранники реагируют таким образом, помимо прочего, на стремление ЕС по предложению Еврокомиссии запретить гражданским лицам, в том числе спортсменам и охотникам, владение полуавтоматическим оружием.

Под соответствующей петицией в рамках дополнения Основных прав и свобод граждан поставили свои подписи 102 тысячи человек, в том числе многие представители государственной власти. Об этом сообщил председатель Комитета по петициям Павел Черны и глава сенатского Комитета по вопросам Конституции Mирослав Антл.