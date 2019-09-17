Сенaторы хотят добиться для граждан права на частное владение оружием

Лорета Вашкова
17-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Посредством новеллы, выдвинутой Сенатом Чехии, депутаты верхней палаты хотят узаконить право граждан на владение оружием с целью обеспечения безопасности.

Народные избранники реагируют таким образом, помимо прочего, на стремление ЕС по предложению Еврокомиссии запретить гражданским лицам, в том числе спортсменам и охотникам, владение полуавтоматическим оружием.

Под соответствующей петицией в рамках дополнения Основных прав и свобод граждан поставили свои подписи 102 тысячи человек, в том числе многие представители государственной власти. Об этом сообщил председатель Комитета по петициям Павел Черны и глава сенатского Комитета по вопросам Конституции Mирослав Антл.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 